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الجمعة، 05-05-2023 11:02 م

وفدا الجيش السوداني و"الدعم السريع" يغادران إلى جدة لإجراء مفاوضات

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الوكيل الاخباري - ذكر بيان للقوات المسلحة السودانية على موقع "تويتر" ، أنه في إطار المبادرة السعودية الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم الجمعة وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي جرى تجديدها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للمواطنين في ظل الأوضاع الراهنة.

فيما أكدت مصادر إعلامية أن مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستبدأ غداً السبت في مدينة جدة السعودية.

وقالت المصادر إن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بواسطة سعودية أميركية.

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