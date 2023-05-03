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الأربعاء، 03-05-2023 12:28 م

الأمم المتحدة تحذر العالم من درجات حرارة قياسية

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الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن هناك احتمالا قويا بأن تتشكل ظاهرة "إل نينيو" المناخية هذا العام، مما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، في بيان، إن "تشكل إل نينيو سيؤدي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية"، وفقا لفرانس برس.

وقدر تالاس أن احتمال تشكل هذه الظاهرة المناخية قد يكون بحلول نهاية سبتمبر بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

يشار إلى أن "إل نينيو" عبارة عن ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

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سكاي نيوز

 




 

 


 

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