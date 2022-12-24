الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

الوكيل الاخباري- ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

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ووفقا للتقرير، جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.



وفيما يلي ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021:



اليمن 4770 تأشيرة



المغرب 3585 تأشيرة



الأردن 2785 تأشيرة



مصر 2230 تأشيرة



الجزائر 1922 تأشيرة



لبنان 1543 تأشيرة



السودان 783 تأشيرة



سوريا 757 تأشيرة



الصومال 724 تأشيرة



السعودية 701 تأشيرة



الإمارات 598 تأشيرة



العراق 576 تأشيرة



الكويت 412 تأشيرة



تونس 298 تأشيرة



ليبيا 233 تأشيرة



قطر 190 تأشيرة



جيبوتي 80 تأشيرة



البحرين 66 تأشيرة



موريتانيا 62 تأشيرة



سلطنة عمان 38 تأشيرة

روسيا اليوم