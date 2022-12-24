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السبت، 24-12-2022 12:53 م

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

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الوكيل الاخباري- ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

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ووفقا للتقرير، جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021:

اليمن 4770 تأشيرة

المغرب 3585 تأشيرة

الأردن 2785 تأشيرة

مصر 2230 تأشيرة

الجزائر 1922 تأشيرة

لبنان 1543 تأشيرة

السودان 783 تأشيرة

سوريا 757 تأشيرة

الصومال 724 تأشيرة

السعودية 701 تأشيرة

الإمارات 598 تأشيرة

العراق 576 تأشيرة

الكويت 412 تأشيرة

تونس 298 تأشيرة

ليبيا 233 تأشيرة

قطر 190 تأشيرة

جيبوتي 80 تأشيرة

البحرين 66 تأشيرة

موريتانيا 62 تأشيرة

سلطنة عمان 38 تأشيرة

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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