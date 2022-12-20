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الثلاثاء، 20-12-2022 03:51 م

وزير خارجية البحرين يشيد بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الثلاثاء، على البحرين حرص على تعزيز التعاون الدولي من أجل أمن العراق والحفاظ على استقراره وسيادته.

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وأضاف خلال افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن: "نشكر جهود جلالة الملك عبد الله لتعزيز التعاون العربي المشترك"
وأشاد الزياني بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق وما تم عليه الاتفاق من مشاريع تدعم اقتصاد العراق.


انطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.


 




 

 


 

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