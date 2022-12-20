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الثلاثاء، 20-12-2022 03:43 م

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

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الوكيل الإخباري - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها وتضامنها الكامل مع الأردن، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشدّدة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في الأردن.اضافة اعلان


وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الأردن ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 




 

 


 

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