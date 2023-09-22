الجمعة 22-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وزير الزراعة ونظيره الجزائري يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الصفدي يبحث مع مسؤول أممي آليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري

منحة ألمانية للأردن بقيمة 22.4 مليون يورو

بهذا الموعد .. السماء تتزين بآخر قمر عملاق للعام الحالي

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

ضبط نصف طن من زيت الزيتون المغشوش في أحد المركبات في جرش

أسعار الذهب اليوم الجمعة عالمياً

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

الجمعة، 22-09-2023 03:40 م

الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة

650d876c4c59b722690523be


الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رسميا، بداية فصل الخريف فلكيا، في مصر، غدا السبت، ويستمر لمدة 3 أشهر، لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من زيادة في معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.. وذك بحسب توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.

وقالت الأرصاد: عندما يوجد منخفض جوي شديد البرودة، في طبقات الجو العليا فتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية، التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية أيضا من تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650d81334c59b726f1447069

القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر

650d69314c59b75b2057e728

نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

650d94a4423604652d168802

هجوم سيبراني على مزودي خدمة الإنترنت في القرم

650d84524236045efd65f6e6

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط صواريخ كروز في سماء القرم

650d73b94c59b71c98606aa3

الصين وسوريا توقعان على ثلاث وثائق للتعاون

مصر٢

تحذير من تكرار كارثة درنة في مصر لهذا السبب

أخبار متعلقة
65009af242360475c17d08a7

الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال

6500945542360474d1381ae3

مصر تصدر بيانا عاجلا بشأن إعصار دانيال

65008dc14c59b7498a66a0ef

الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا

650023cf4c59b76481191982

مصر.. رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه تحذيرات

64ff37604236047bd43e4bbf

تحذير عاجل في مصر من عاصفة دانيال

64ff0a7f4236047da067b128

أردوغان يصدر تصريحات حول العلاقات مع مصر ولقائه بالسيسي