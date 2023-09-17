الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

العيسوي يلتقي عددا من الوفود في الديوان الملكي الهاشمي

المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

للتعلم عن بعد وللمنصات التعليمية.. صدور مسودة نظام التعلّم الإلكتروني

إرادة ملكية سامية بـ الخصاونة والمعايطة والمجالي

قرار صادر عن مجلس الوزراء بصفة الاستعجال

إرادات ملكية سامية بـ الحنيطي وعبد الهادي والقرعان

قبول استقالة الدكتور محمد السعودي

الحكومة تدرج بذور الفلفل ضمن ضريبة مبيعات "صفر"

الأحد، 17-09-2023 08:21 م

الأركان المشتركة الأمريكية: الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان

65072bbf4c59b77aeb4bfccd


الوكيل الاخباري- أكد رئيس رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان ومنها تلك المتعلقة بالضمانات، مبينا أن بلاده قادرة على درء أي هجوم محتمل قد يشن على تايوان.

وأكد مارك ميلي في مقابلة مع شبكة CNN أن "هذا أمر وارد تماما" مبينا أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها".

اضافة اعلان

 

من المعروف أن تايوان تخضع لإدارة خاصة بها منذ العام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ (الحزب الحاكم في تايوان) بقيادة تشيانغ كاي شيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650725bb4236043f276a789b

الرئيس البيلاروسي: نحن لا نرسم أي خطوط حمراء لدينا خط واحد فقط هو "حدود الدولة"

65071eb64c59b7731f2bdb95

ترامب يكشف بالأدلة جانبا من تصريحات بايدن "الكاذبة"

65071e8a4236043e7f4e91d5

مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 آخرين في هجوم شنه مجهولون

650717ea4c59b77ac43626d8

البيت الأبيض: مستشار بايدن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني

650717ad4c59b76f1363c941 (2)

الهلال الأحمر الليبي ينفي صحة إعلان الأمم المتحدة حول مقتل 11.300 شخصا بفيضانات درنة

65070b634c59b7023a71120a

كندا تخصص 24 مليون دولار لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

أخبار متعلقة
64f5f9514236041b76566d22

أوشاكوف: الاتصالات مع الولايات المتحدة حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

1693722793672

تايوان: إجلاء الآلاف وإلغاء رحلات طيران مع قرب إعصار هايكوي

image (70)

وفاة سفير واشنطن السابق في الأمم المتحدة

image

تايوان تصدر تحذيراً برياً من إعصار "هايكوي"

دد

قرار أممي بشأن التعاون مع منظمة شنغهاي

64f0fe4c4c59b7363e22ad3e

الأسد: الانسحاب التركي شرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة