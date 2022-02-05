الأزهر الشريف يدعو للطفل ريان

الوكيل الإخباري-نشر الأزهر الشريف، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، دعاء بشأن الطفل المغربي ريان القابع في قعر بئر منذ يوم الثلاثاء.



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حيث جاء نص الدعاء :"ندعو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل المغربي ريان، وأن يوفق قوات الإنقاذ لإنقاذه في أقرب وقت ممكن، وأن يقر أعين والديه وأهله والعالم أجمع بعودته سالمًا معافًى، أتوسل إلى الله الذي يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل ريان المغربي وأن يعين فرق الإنقاذ على إنقاذه في أقرب وقت حتى يلم شمل أبيه وأمه وأهله والعالم أجمع مدهش فرحة رؤيته يخرج بصحة جيدة وما عدا.

وختم :"نسأل الله العظيم مجيب المضطرين أن يحمي الطفل المغربي "الريان" و أن يسعف عمال الإنقاذ في إيصاله إلى بر الأمان في أقرب فرصة. ربنا يخفف عن والديه الريان والعالم أجمع بعودته سالمًا إلى بيته.

