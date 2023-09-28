الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف لاجئ من كاراباخ وصلوا أرمينيا

الوكيل الإخباري - قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم (الخميس) إن أكثر من 50 ألف لاجئ من سكان ناغورنو كاراباخ وصلوا أرمينيا، في أعقاب التوتر الذي شهده الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا مؤخراً، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».



وأضاف غراندي عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن أعداد اللاجئين تتزايد كل ساعة، وأن قوافل تابعة لمفوضية شؤون اللاجئين تحمل المزيد من إمدادات الإغاثة ستقدم الدعم لهؤلاء اللاجئين.

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وأشار المسؤول الأممي إلى أن المفوضية مستعدة لحشد موارد إضافية لدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها حكومة أرمينيا وشعبها.

الشرق الأوسط