السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل إصابة طفل بعيار ناري بالرأس في عمان

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شيوخ ووجهاء عشيرة المجالي

صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص

مبادرة للتوعية بمخاطر التدخين في مدارس البادية الشمالية الشرقية

حادث دهس لباص مدرسة بعمان .. واسعاف طفل الى المستشفى

الارصاد : تغيُّر ملموس على حالة الطقس الاحد

إحالة عطاء لتصريف مياه الأمطار في دير أبي سعيد

حسرة سيدة في زلزال المغرب.. الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها - فيديو

ولي العهد يعزي الملك محمد السادس

توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى

السبت، 09-09-2023 04:37 م

قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

329064


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم (السبت)، أن زعماء «مجموعة العشرين» توصلوا إلى توافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال القمة، مما يشير إلى أن المفاوضين نجحوا في حل خلافات عميقة بخصوص الصياغة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

اضافة اعلان


وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، ناشد الإعلان جميع الدول المعنية التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.


وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعياً للاستيلاء على أراضٍ بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.

كما قالت المجموعة إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.


ودعا الإعلان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.

وحذرت المجموعة من أن «الأزمات المتتالية» تهدد النمو العالمي على المدى الطويل، متوقعة مزيداً من المصاعب في المستقبل.


وأوضحت المجموعة: «طرحت الأزمات المتتالية تحديات للنمو على المدى الطويل»، مشيرة خصوصاً إلى «التشديد الملحوظ في شروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي، ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64fc77754c59b7612b38ebaf

مسؤول مغربي يوجه نداء عاجل بشأن جرحى الزلزال

64fc73f542360447c12c95b3

العراق.. طائرات تركية تستهدف مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني

329095

روسيا ترفض التعليق بشأن زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية

329028

الشرطة البريطانية تلقي القبض على سجين هارب متهم بجرائم إرهاب

64fc63744c59b764cb4610fe

بعد الزلزال العنيف.. جهة مراكش آسفي تشهد هزات ارتدادية

9

وسط جدل شيخوخة أميركا.. نانسي بيلوسي تترشح مجددا

أخبار متعلقة
64e1abe44c59b7410462965e

صحيفة: الغرب يعدّ اتفاقا للسلام في أوكرانيا

64e1ae734c59b7484b1738c2

اعتراف غربي: لم يبق أمام أوكرانيا سوى الخيارات الصعبة

64e196a54c59b74b1317a9c5

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء

176442Image1-1180x677_d

كاتب بولندي يكشف نوايا وارسو تجاه روسيا

64d7441b42360442e15cda87

خبير أمريكي: بوتين بضم القرم عام 2014 فاجأ الغرب وأفشل مخططهم

64d731a342360445d94aa87b

كوليبا يحذر من ارتفاع الأصوات المطالبة بالتفاوض مع روسيا