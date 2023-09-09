قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم (السبت)، أن زعماء «مجموعة العشرين» توصلوا إلى توافق بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة خلال القمة، مما يشير إلى أن المفاوضين نجحوا في حل خلافات عميقة بخصوص الصياغة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، ناشد الإعلان جميع الدول المعنية التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.



وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعياً للاستيلاء على أراضٍ بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.



كما قالت المجموعة إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.



ودعا الإعلان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.



وحذرت المجموعة من أن «الأزمات المتتالية» تهدد النمو العالمي على المدى الطويل، متوقعة مزيداً من المصاعب في المستقبل.



وأوضحت المجموعة: «طرحت الأزمات المتتالية تحديات للنمو على المدى الطويل»، مشيرة خصوصاً إلى «التشديد الملحوظ في شروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي، ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي».

الشرق الأوسط