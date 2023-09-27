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الأربعاء، 27-09-2023 10:25 ص

كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية

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الوكيل الإخباري - حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة أمس الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية «يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الثلاثاء، إن العالم ينزلق إلى سباق تسلح نووي جديد، محذراً من شبح «الفناء» الذي يخيم على العالم.

 

وأضاف غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن خطر الأسلحة النووية يدق من جديد. هذا جنون، ويجب علينا أن نغيِّر المسار».

 

البيان

 




 

 


 

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