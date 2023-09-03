رئيس وزراء أرمينيا: الاعتماد الكامل على روسيا أمنياً «خطأ استراتيجي»

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن سياسة بلاده بالاعتماد على روسيا فقط لضمان أمنها هو خطأ استراتيجي؛ لأن موسكو ليست قادرة على الوفاء بذلك، ولأنها بصدد تقليص دورها في المنطقة.

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ووفق «رويترز»، أضاف باشينيان في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية نُشرت اليوم (الأحد) أن روسيا أخفقت في ضمان أمن أرمينيا في مواجهة ما قال إنه اعتداء من أذربيجان في ما يتعلق بمنطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.



وأشار باشينيان إلى أن موسكو التي يربطها اتفاق دفاعي مع أرمينيا ولديها قاعدة عسكرية هناك، لم تعد بلاده موالية لها بما يكفي، وقال إنه يعتقد أن روسيا في طريقها للانسحاب من دورها في منطقة جنوب القوقاز.



وأوضح أن بلاده في ظل ذلك تحاول تنويع ترتيباتها الأمنية، في إشارة في ما يبدو لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومحاولاتها توثيق العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.



وقال باشينيان للصحيفة: «البنية الأمنية لأرمينيا مرتبطة بنسبة 99.999 بالمائة بروسيا بما يشمل شراء الأسلحة والذخائر».



وتابع قائلاً: «لكن اليوم نرى أن روسيا نفسها تحتاج إلى الأسلحة والعتاد والذخيرة (بسبب الحرب في أوكرانيا)، وفي هذا الموقف من المفهوم أن روسيا الاتحادية لن تتمكن من الوفاء باحتياجات أرمينيا الأمنية، حتى إذا رغبت في ذلك».



وقال: «هذا المثال يجب أن يوضح لنا أن الاعتماد على شريك واحد فقط في الأمور الأمنية هو خطأ استراتيجي».



ولم يرد تعليق من موسكو بعدُ على مقابلة باشينيان.

الشرق الأوسط