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الأربعاء، 06-09-2023 01:51 م

الأمم المتحدة: الانهيار المناخي في العالم بدأ

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الانهيار المناخي في العالم قد بدأ.

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وأضاف غوتيريس، في بيان أصدره تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس:" أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حراً على الإطلاق".


وجاء في البيان: "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري.. المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".


وأعلن المرصد الأوروبي أن معدل الحرارة العالمية سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى له حتى الآن يما يرجّح كون العام 2023 أكثر السنوات حراً على الإطلاق. 

 

 




 

 


 

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