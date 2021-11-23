الأمم المتحدة تجلي عائلات موظفيها من إثيوبيا جراء تفاقم الصراع

الوكيل الاخباري - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا، جراء تفاقم الصراع فيها، والذي بلغ مرحلة حرجة، حيث يزعم المتمردون أنهم يتقدمون بالقرب من العاصمة.



ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الأمم المتحدة قولها في وثيقة رسيمة، أنه صدر أمر أمني داخلي للأمم المتحدة، ببدء "تنسيق عملية الإجلاء والتأكد من أن جميع أفراد عائلات الموظفين المعينين دوليا، والمؤهلين لمغادرة إثيوبيا في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني الحالي.

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