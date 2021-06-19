السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

انتخابات إيران.. نتائج أولية ترجح فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة

أجواء معتدلة السبت

وصول الطفلة البوريني إلى الخدمات الطبية

المهندسين الزراعيين : النترات في البطيخ صحية

وزير السياحة: توقع عودة السياحة الخارجية بعد شهر أيلول

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنين بالعقبة

إيعاز ملكي بنقل الطفلة الناجية من حادث مروع إلى الخدمات الطبية

فلسطين تقرر إعادة جرعات لقاح فايزر إلى الاحتلال

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وزير الصحة: دراسة تطعيم الأطفال في المدارس بلقاحات كورونا

السبت، 19-06-2021 08:07 ص

الأمم المتحدة تحذر ميانمار من خطر نشوب حرب أهلية

امم
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق في ميانمار، تهديد ماثل".

وقالت بورغنر عقب تبني الجمعية العامة قرارا يدعو إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار: "الوقت حاسم.. الفرصة لرد الانقلاب العسكري تتضاءل".

اضافة اعلان


من جهته، عبر مكتب الأمم المتحدة في ميانمار عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بعد تقارير وردت هذا الأسبوع عن أن مجموعة معارضة للجيش ربما أعدمت 25 مدنيا أسرتهم.


وأشار بيان مكتب الأمم المتحدة إلى انتهاكات ارتكبها الجيش ومعارضوه، ودعا "جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الحالية إلى ضمان احترام معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية".


وأضاف البيان: "يشمل هذا التمسك بالالتزام بتقليل الضرر الجانبي للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وحظر تطبيق العقوبات الجماعية ضد المجتمعات أو العائلات أو الأفراد".


كما أشار إلى اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ولاية كايين الشرقية تحتويان على رفات 25 شخصا "قيل إن منظمة الدفاع الوطني كارين اعتقلتهم في 31 مايو".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
محاف

أرادوا محاربة الفطر الأسود.. فاقتلعوا أعين الأطفال بالهند

نتائج

انتخابات إيران.. نتائج أولية ترجح فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة

روسلت

ضحايا وجرحى جراء تحطم طائرة في روسيا

عراق

العراق.. مصرع مدني على أيدي مسلحين في بغداد

1810132

مصر توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا

60cd003842360456cc4f03a7 (1)

اختتام مناورات عسكرية بقيادة أمريكية في المغرب

أخبار متعلقة
حوث

الحوثيون يستعدون لإعادة فتح مطار صنعاء

60c1969642360474716b8ddd

وفاة 12 شخصا على الأقل في حادث تحطم طائرة عسكرية في ميانمار

مصرع

مصرع 11 مدنيا بينهم أطفال بانفجار لغم في أفغانستان

6

الصومال.. الفيضانات تهدد حياة 400 ألف شخص

22

مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام

eBFtC8IaVMCjwvjru6vetthzziIidVGKxahUKjKq

الأمم المتحدة تحذر من خطر حصول مجاعة في تيغراي