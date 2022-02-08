الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

قائد عسكري أمريكي يبحث مع ملك البحرين تطورات المنطقة

بلدية عجلون وشبابنا قوة يوقعان مذكرة تفاهم

لجان الانتخاب تواصل استقبال طلبات الترشح بعجلون

الكشف عن موعد بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية

الأمن الجنائي في سوريا يحرر مخطوف من يد عصابة احد أفرادها فتاة طلبت 100 مليون ليرة فدية - صور

إيطاليا وإسبانيا تلغيان إلزامية ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة

جمعية التكافل الخيرية تنظم دورات مهنية بالرمثا

النائب الصرايرة: المدارس تحتاج 4 آلاف حارس وأصبحت وكراً للحشيش

توجّه لإلغاء حظر التجول بسبب تراجع إصابات كورونا بتونس

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأربعاء - اسماء

الثلاثاء، 08-02-2022 10:42 م

الأمن الجنائي في سوريا يحرر مخطوف من يد عصابة احد أفرادها فتاة طلبت 100 مليون ليرة فدية - صور

aasadadkjkjklh16


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السورية تحرير مخطوف في مدينة حماة، بعد القبض على مشتبه بها وهي فتاة من حمص كانت تشترك في الخطف.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة إن الخاطفين كانوا يطلبون 100 مليون ليرة (نحو 28 ألف دولار) فدية.


وأوضحت أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى ادعاء من والد المخطوف الذي أبلغ الفرع أن رسالة وصلته من رقم ولده (زكريا، ع)، عبر "الواتس آب"، وأن الرسالة تخبره بأن عليه أن يدفع 100 مليون ليرة مقابل تحرير ابنه المخطوف.


وأضافت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق تم الاشتباه بفتاة تدعى (ميساء، ع) من حمص.

وقام الفرع باستدراج الفتاة إلى حماة، وألقى القبض عليها، وضبط معها مبلغ 1200 دولار مزور.


كذلك قبض الفرع على شخصين آخرين، كانت مهمتهما استلام الفدية.


واعترفت الفتاة أنها اشتركت مع شخص متوار بعملية خطف زكريا، واحتجازه في بلدة حدودية في محافظة حمص.


وقالت الوزارة إن الفرع تمكن وعبر التعاون مع الأهالي من تحرير المخطوف من تلك البلدة، وأضافت أن البحث مستمر عن المتواري.

 

 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
220223185233343893492

الجامعة العربية تدين مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال

Screenshot_4

فاجعة جديدة تهز المغرب .. وفاة طفل كان يقلد ريان وسقط في بئر عمقها 57 مترا

w

الطيران العراقي يقتل 7 إرهابيين في نينوى

w

موسكو: القوات الروسية لن تبقى في بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات الحربية

1022079530_0_353_3419_2287_600x0_80_0_0_601cad1eeab139943b3a3947d6c8062e

واشنطن ترسل سربا من مقاتلات F-22 إلى الإمارات بعد أسبوع

thumbs_m_c_b7e5900391a0c5f6c9251fd95fed7276

الحرية والتغيير تطالب بتأسيس إعلان دستوري جديد بالسودان

أخبار متعلقة
image (22)

بلينكن: روسيا ستواجه رد سريع وصارم إذا غزت أوكرانيا.. والكرملين: نحن لا نخشى أحداً

3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d

انخفاض إصابات كورونا في افريقيا بنسبة 20%

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

مجلس الأمن يلتئم الجمعة لمناقشة هجمات الحوثي على أبوظبي

image (21)

أمريكا تصدر إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليها برا

thumbs_b_c_0c81f6872f63df1da2748750afbbaadb

إصابة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس بفيروس كورونا

000_983693

مقتل 11 جنديا عراقيا في هجوم لداعش