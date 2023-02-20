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الإثنين، 20-02-2023 03:51 م

الأمير محمد بن سلمان يعلن تأسيس مكتب استراتيجي في المملكة

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الوكيل الاخباري- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة "واس" اليوم الاثنين.

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ويهدف المكتب إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية. 

وأضافت الوكالة أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية سيتولى مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتولي المكتب التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.  

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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