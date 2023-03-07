الإعلام التركي يستبق انتخابات الرئاسة ويعلن فوز أردوغان

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Hürriyet، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو المستفيد الأكبر من ترشح زعيم المعارضة، كمال كيليجدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة عن أحزاب المعارضة.



وأوضحت الصحيفة، "أن كيليجدار أوغلو انتصر باتفاق أحزاب المعارضة على اختياره لتمثيلهم، لكن المنتصر الأكبر هو أردوغان، الذي طالما أراد منافسة أوغلو، أكثر من أي شخص آخر".

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن أحزاب المعارضة التركية ستعود إلى دائرة الخلافات من جديد، بعد أن تمكنت من التوصل إلى حل عقب سلسلة من المفاوضات المضنية على الطاولة السداسية لأحزاب العارضة، والتي أسفرت عن اختيار كيليجدار أوغلو.



وأعن تحالف المعارضة التركية (الطاولة السداسية) أمس الاثنين، رسميا، كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمرشح توافقي مشترك لانتخابات الرئاسة التركية.



ومن جهة أخرى، أعلن أردوغان، أمس الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيصادق على مرسوم تحديد موعد الانتخابات المزمع عقدها في الـ 14 من مايو المقبل، في الـ 10 من مارس الجاري.

RT