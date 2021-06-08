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الثلاثاء، 08-06-2021 11:43 ص

الإكوادور تسعى لاستئناف العلاقات مع روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلن منسق وزارة خارجية الإكوادور لشؤون اللقاحات، برادو إسبينوسا، أن حكومة بلاده تريد أن تستأنف العلاقات الثنائية مع روسيا "على جميع المستويات وفي كافة المجالات الممكنة".

وقال إسبينوسا "إن الفكرة التي أعلنها وزير الخارجية ووزير الإنتاج والتجارة والاستثمارات والرئيس غويلرمو لاسو، تكمن في أنهم يريدون استئناف العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع المستويات وفي كافة المجالات الممكنة".

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وأشار إلى أن قيادة الإكوادور السابقة لم تقم بتطوير العلاقات مع موسكو وأن السلطة الحالية تنوي تغيير الوضع في هذا المجال، مضيفا أن حكومة بلاده تعتبر روسيا شريكا تجاريا هاما، ولذلك من الضروري تحسين العلاقات الثنائية معها.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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