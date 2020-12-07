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الإثنين، 07-12-2020 07:24 ص

لتحقيق المزيد من التنوع العرقي

صحيفة أميركية : بايدن اختار مدعي عام كاليفورنيا وزيرا للصحة

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مدعي عام ولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اختار المدعي العام لولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا وزيرا للصحة.

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وقالت وكالة "رويترز" إن اختيار بيسيرا، لاتيني الأصل، يأتي تماشيا مع سياسة بايدن الهادفة لتحقيق المزيد من التنوع العرقي في تعييناته الوزارية.

 

وعمل بيسيرا في الكونغرس من 1993 إلى 2017 قبل أن يعود إلى ولايته الأصلية ليصبح مدعيا عاما فيها.


وسيقود بيسيرا وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد فيروس كورونا والإصابات القياسية وعددا يوميا من الوفيات تجاوز متوسطه الألفين في الأيام الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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