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الأربعاء، 16-12-2020 03:52 م

توقعات باستمرار الحجر الصحي في ألمانيا حتى أبريل المقبل

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغمري، إنه من المنتظر أن تستمر إجراءات الحجر الصحي، التي اتخذتها ألمانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حتى شهر أبريل المقبل.

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وأوضح مونتغمري في حوار نشرته "مجموعة فونك الطبية"، اليوم الأربعاء، أنه "حتى لو بدأ التطعيم في وقت أبكر مما هو متوقع، فإن ذلك سيساعد في تحسين الوضع تدريجيا".

 


وأعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الوفيات، بلغ 952 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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