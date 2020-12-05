السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 02:02 م

بوتين: مواجهة كورونا وحدت ملايين المواطنين في أنحاء روسيا

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الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بجهود المتطوعين المشاركين في مواجهة جائحة فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن التصدي للعدوى وحد ملايين المواطنين الروس.
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وخلال لقاء عبر الفيديو عقده بوتين، اليوم السبت، مع ممثلي حركة المتطوعين الروس والمشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة "المتطوع الروسي - 2020"، هنأ بوتين جميع المواطنين الذين يبذلون جهودهم في مجال الأنشطة التطوعية عبر روسيا، باليوم الدولي للمتطوعين، قائلا: "الحقيقة أن مكافحة الإرهاب وحدت، أيها الأصدقاء الأعزاء، أناسا كثيرين جدا، بل ملايين المواطنين المتعاطفين في مختلف أنحاء البلاد".


 




 

 


 

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