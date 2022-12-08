الإمارات الأولى عربيًا بتقرير المواهب العالمية

الوكيل الاخباري- حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربيًا في تقرير المواهب العالمية 2022، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ولتكون بذلك بين العشرة الأوائل عالميًا، في 30 بالمئة من إجمالي مؤشرات التقرير، والبالغ عددها 31 مؤشرًا.

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وجاءت الإمارات، بحسب التقرير الصادر، اليوم الخميس، في المركز 15 عالميًا ضمن مجموعة دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا متقدمة في الترتيب العام على دول مثل فرنسا والبرتغال، والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان.



وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام الحالي مركزين عن ترتيبها العالمي للعام الماضي محققة المركز 21 عالميًا في النسخة التاسعة من التقرير.



يذكر أن تقرير المواهب العالمية يصدر سنويًا منذ 2013 عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في مدينة لوزان السويسرية، ويهدف إلى قياس مدى قدرة الدول على تطوير وجذب والمحافظة على المواهب، بالاعتماد على 31 مؤشرًا، منها 17 مؤشرًا مصدرها استطلاعات الرأي، و14 مؤشرًا مبنيًا على البيانات.