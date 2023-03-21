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الثلاثاء، 21-03-2023 12:52 م

‎الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي تنكر فيها لحق الشعب الفلسطيني في الوجود، واستخدامه خريطة تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقالت الوزارة في البيان، إن دولة الإمارات ترفض خطاب التحريض والممارسات كافة التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، مشددة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.


ودعت الوزارة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة باتجاه دفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 




 

 


 

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