بكين تؤكد مواصلة مساعيها للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الصينية أن موقف بكين حيال الأزمة الأوكرانية متسق وواضح، مشيرة إلى أنها ستواصل مساعيها للتوصل إلى تسوية لها.



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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي، "‏منذ بدء الأزمة يتحدث الرئيس الصيني عن مبادئ خفض التصعيد والتسوية، والصين طرحت وثيقة بشأن التسوية السلمية".



وشدد على أن "‏الصين سوف تستمر في السعي لهذا الهدف للوصول إلى التسوية. موقفنا بشأن أزمة أوكرانيا متسق وواضح ونتحدث مع جميع الأطراف"، مبينا أن "وثيقة الصين تعرض موقفها بالتفصيل، والقائم على احترام سيادة الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ووقف إطلاق النار".



وأضاف: "نحث على السلام ويجب على الأطراف أن تنظر في هذه الوثيقة، ويتعين أيضا أن تتحلي الأطراف بالعقلانية".