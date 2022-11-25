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الجمعة، 25-11-2022 05:21 م

الإيسيسكو تدعو لتضافر الجهود للقضاء على جميع أنواع العنف ضد النساء

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الوكيل الإخباري - دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى تضافر الجهود للقضاء على جميع أنواع العنف الذي تواجهه النساء والفتيات، وتعزيز جهود الوقاية منه، وزيادة الوعي بتداعياته السلبية على الأفراد والمجتمعات.

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وأكدت منظمة الإيسيسكو؛ ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار، وإفساح المجال لمشاركتها في التنمية الاجتماعية، كرافعة أساسية للتنمية المستدامة، وللتغلب على التحديات في المجالات التعليمية والصحية والعلمية والإنسانية والاجتماعية والثقافية، وفق بيان أورده موقع المنظمة الإلكتروني اليوم الجمعة.


وتنبه الإيسيسكو في هذا اليوم الدولي، الذي يشكل انطلاقة 16 يوما من الأنشطة في مجال مواجهة العنف ضد المرأة، إلى أنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة في مواجهة هذا النوع من العنف، فإن الأرقام التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقلقة، حيث تتعرض امرأة من بين كل ثلاث نساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي، غير أن أقل من 40 بالمئة من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يطلبن المساعدة، كما تتفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة، مع تسارع التحول الرقمي أكثر من أي وقت مضى.


وتجدد الإيسيسكو التأكيد على دعمها جهود دولها الأعضاء في سبيل القضاء على العنف ضد المرأة، والتركيز على بناء القدرات الريادية النسائية، وتزويد الفتيات والنساء بالمهارات المهنية والاجتماعية.


ويحتفل العالم في الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.


بترا

 




 

 


 

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