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خلال 10 أيام .. حصيلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر

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الأحد، 24-12-2023 09:36 ص

خلال 10 أيام .. حصيلة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر

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الوكيل الاخباري - نفذ الحوثيون في اليمن 15 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.

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وحسب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أطلق الحوثيون في 23 ديسمبر صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خطوط الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في السفن.


وقالت "سنتكوم" إن الهجومين هما الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية منذ 17 أكتوبر.


وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر من هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.


 




 

 


 

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