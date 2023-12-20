أول رد من الحوثيين بعد تشكيل تحالف دولي لحماية البواخر في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري - قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأربعاء، إن الجماعة "ستجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخها"، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري لصد الهجمات في البحر الأحمر.

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وقال الحوثي في كلمة إن الجماعة تسعى لتطوير قدراتها العسكرية بهدف "التغلب على أي عقبات".



وأضاف: "شعبنا قرر عدم الخضوع للأميركيين وعدم التراجع عن موقفه المبدئي والديني والإنساني"، وفقا لتعبيره.



واعتبر زعيم الحوثيين أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب "لا تلحق ضررا بالملاحة أو التجارة الدولية".

وتابع: "ما تسعى إليه إسرائيل الآن هو إشراك الآخرين في حماية السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها".

والإثنين أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، ويضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.





