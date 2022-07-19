الثلاثاء 19-07-2022
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الثلاثاء، 19-07-2022 02:37 م

الاتحاد الأوروبي يشطب "أجنحة الشام" السورية من قائمة عقوباته

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الوكيل الاخباري- أظهرت وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد شطب شركة "أجنحة الشام" السورية من قائمة عقوباته التي فرضت في 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ووفقا للوثيقة تم استثناء شركة "أجنحة الشام" للطيران من القائمة الواردة في قسم "الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات"، أي تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وأدرجت شركة "أجنحة الشام" السورية في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخامسة ضد بيلاروس في 2 ديسمبر من العام الماضي بذريعة قيام الشركة بنقل مهاجرين من الشرق الأوسط إلى بيلاروس.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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