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الأربعاء، 15-02-2023 01:29 م

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران

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الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، نظرا لما زعمته من "دعمها تصرفات روسيا في أوكرانيا".

وكانت فون دير لاين قد صرحت اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، والتي بثتها خدمات المفوضية الأوروبية، بأن "هناك مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، تستخدمها روسيا في ساحات القتال بأوكرانيا"، وتابعت بأنه لهذا السبب، "ولأول مرة، نقترح أيضا فرض عقوبات على المنظمات الإيرانية، بما في ذلك المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي".

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وكانت موسكو وطهران قد رفضت مرارا وتكرارا رواية تلقي روسيا لشحنات من الطائرات المسيرة الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا، فيما وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف مثل هذه التقارير بأنها كلام خال من المضمون، وشدد على أن الجيش الروسي يستخدم الطائرات المسيرة المنتجة محليا. وفي أوائل نوفمبر الماضي، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الجمهورية الإسلامية زودت روسيا بطائرات مسيرة، لكن بكميات صغيرة، وقبل أشهر قليلة من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

 




 

 


 

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