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الخميس، 26-08-2021 12:23 ص

الاستخبارات الأميركية تعد تقريرا حول منشأ كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الاستخبارات الأمريكية تعمل على إعداد نسخة غير سرية لتقرير عن منشأ فيروس كورونا، وذلك دون التعليق على تفاصيل التقرير.


وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه أمس على التقرير السري للاستخبارات حول منشأ فيروس كورونا، مضيفة أن "هذه المعلومات لن نكشفها للعلن".

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وتابعت قائلة، إنه "في الوقت ذاته كانت الاستخبارات تعمل على نسخة مختصرة غير سرية من التقرير"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد نشر تلك النسخة من التقرير، ولا تستطيع الكشف عن أي تفاصيل للتقرير قبل نشر النسخة غير السرية.

ولفتت إلى أن الاستخبارات تعمل على النسخة غير السرية من التقرير نظرا لأهمية موضوع منشأ فيروس كورونا.


وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ، بأن بايدن تسلم التقرير السري للاستخبارات حول منشأ كورونا.


وحسب المسؤولين، فإن الاستخبارات لم تتمكن من التوصل إلى الاستنتاجات النهائية والقاطعة بشأن منشأ الفيروس.

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