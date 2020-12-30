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الأربعاء، 30-12-2020 01:32 م

البحرين المركزي يوعز بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر إضافية

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الوكيل الاخباري- أصدر مصرف البحرين المركزي، اليوم الأربعاء، تعميما موجها إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة، بشأن تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021، بغرض تخفيف الأضرار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وذكر ”المركزي“ في التعميم أنه ”سيتم احتساب فائدة من دون احتساب رسوم التأجيل، وذلك ضمن اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني“.

وأوضح أن ”القرار شمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير“.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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