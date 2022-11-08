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الثلاثاء، 08-11-2022 12:59 م

البحرين: انطلاق التصويت بالانتخابات البرلمانية في الخارج

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الوكيل الاخباري - فتحت لجان الاقتراع والفرز بالمقرات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للتصويت على اختيار أعضاء مجلس النواب.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن لجان الاقتراع والفرز فتحت أبوابها اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء، حسب توقيت كل مدينة توجد بها سفارة أو قنصلية أو البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين.


وأوضحت الوكالة، أن نتائج الاقتراع في الخارج سيتم إضافتها إلى نتائج الاقتراع الداخلي في البحرين، المقرر إجراؤها السبت المقبل.


وأضافت أن الانتخابات البرلمانية تنظم عبر 37 مقرا دبلوماسيا، وتشمل قائمة لجان الاقتراع والفرز في المقرات الدبلوماسية للبحرين في السفارات والقنصليات والبعثات الدائمة في العديد من العواصم والمدن حول العالم.


يشار إلى أن مجلس النواب البحريني يتمتع بسلطات تمكنه من محاسبة الحكومة، تشمل الحق في الموافقة على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة القادمة، تعزيزا لنهج دولة القانون والمؤسسات.


يذكر أن آخر انتخابات برلمانية في البحرين أجريت في عام 2018.

 

بترا


 




 

 


 

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