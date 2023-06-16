البرلمان الأوروبي يحث الناتو على دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف

الوكيل الإخباري - حث البرلمان الأوروبي في بيان صحفي أمس الخميس، في قرار غير ملزم، حلف شمال الأطلسي (ناتو) على "تمهيد الطريق أمام دعوة أوكرانيا" للانضمام للحلف في قمة مقبلة.



ووافق على القرار في ستراسبورغ بفرنسا 425 نائبا أوروبيا، بينما عارضه 38 نائبا وامتنع 42 آخرون عن التصويت.

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ويتوقع نواب البرلمان الذين يدعمون القرار أن "تبدأ عملية الانضمام بعد انتهاء الحرب، على أن يتم استكمالها في أسرع وقت ممكن".



وجاء في البيان أن نواب الاتحاد الأوروبي يدينون أيضا "بأشد العبارات الممكنة تدمير سد كاخوفكا في السادس من يونيو، وهو ما يرقى لجريمة حرب وتسبب في فيضان واسع النطاق وأسفر عن كارثة بيئية وكذلك تدمير الحياة الطبيعية في أوكرانيا".

البيان