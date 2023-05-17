صحيفة أمريكية: منظومات "باتريوت" لا تحمي أوكرانيا من الغارات الجوية الروسية

الوكيل الإخباري - ارتكبت الولايات المتحدة خطأ إستراتيجيا حين سلّمت أوكرانيا منظوماتها "باتريوت" الحديثة للدفاع الجوي.

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أعلن ذلك المحلل العسكري جيف لامر في مقال نشرته مجلة The National Interest الأمريكية، وذلك بعد ورود أخبار تفيد بتدمير إحدى هذه المنظومات بصاروخ "كينجال" الروسي الفرط صوتي.



وحسب المحلل فإن "باتريوت" معرضة، وأنها تحولت إلى هدف سهل للضربات الجوية الروسية. ويعني ذلك ان "باتريوت" لا يمكن أن تحمي المنشآت التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأشار لامر إلى أن "باتريوت"، بصفتها منظومة ممتازة من الناحية التكنولوجية، لا يمكن ان تستخدم بمعزل عن غيرها من منظومات الدفاع الجوي. وفي حال غياب هذه المنظومات لا يمكنها أن تغطي كل المنشآت إلا جزئيا.



وأوضح المحلل أن استخدام منظومات "باتريوت" ضد الضربات الروسية لا تعد غير فعالة فحسب، بل وغير مفيدة. لأن أوكرانيا تواجه ترسانة كاملة من الصواريخ والمسيرات الروسية. وقال: من غير المنطقي من ناحية اقتصادية استخدام منصة "باتريوت" التي يقيّم سعرها بـ3 ملايين دولا لتدمير المسيّرات التي يكون سعرها أقل أضعافا. لكن أهم المخاطر، حسب المحلل، يكمن في أن "باتريوت" تشكل إحساسا خادعا بالحماية وتؤجل موعد بدء محادثات السلام وتزيد من عدد الضحايا.



وأضاف أن تسليم منظومات "باتريوت" لا يستعرض إلا دعما وهميا من جانب الولايات المتحدة، وقد يساعد في استمرار الاقتتال في أوكرانيا.

RT