السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض يؤكد رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة

زلزال عنيف يضرب منطقة المحيط الهادئ

وفاة طفلة في عجلون والتربية تنعاها

احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر اليوم

وفيات السبت 20-5-2023

فيسبوك توضح بشان خطأ فني حول ارسال طلبات الصداقة بشكل عشوائي

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا في قمة جدة كان ضروريا

حقيقة تعرّض باسم ياخور للضرب من قبل شخص مجهول

القومي للبحوث الفلكية يُحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى

السبت، 20-05-2023 09:01 ص

واشنطن : لا تغيير حول دعم أوكرانيا بطائرات "إف-16"

image - 2023-05-20T090212.955


الوكيل الإخباري - تعمل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت على تبديد الانطباع بأن دعمها، الذي تم الإعلان عنه حديثا، لتشكيل تحالف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة كان تحولا سياسيا.

وذكر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما في اليابان "لم يتغير شيء".

اضافة اعلان


وأصر على أن الولايات المتحدة لم تسحب على الإطلاق الطائرات المقاتلة، طراز "إف-16" من الطاولة من قبل.


كان بايدن قد أبلغ زعماء مجموعة السبع في هيروشيما أمس الجمعة على أن أمريكا ستدعم التدريب المشترك للحلفاء للطيارين الأوكرانيين، على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف.16".


كان مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية قد صرح على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان أمس الجمعة إنه في الوقت الذي يتم فيه التدريب، سيقرر ائتلاف من الدول المشاركة في هذا الجهد، موعد تسليم الطائرات، وعددها، ومن سيقوم بتوفيرها.


وسيتم التدريب خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا، وسيستغرق عدة أشهر، وفقا للمسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التدريب خلال الأسابيع المقبلة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وو

البيت الأبيض يؤكد رغبته في تجنب حرب عالمية ثالثة

زلزال

زلزال عنيف يضرب منطقة المحيط الهادئ

1239

روسيا تحظر دخول 500 أمريكي بينهم أوباما

1070112633_0_50_3073_1778_1920x0_80_0_0_061ed11bef9c3ef49f4c44c8234ad61c

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

file

وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا في قمة جدة كان ضروريا

520231111427294070456

القومي للبحوث الفلكية يُحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى

أخبار متعلقة
64676ef24c59b708347cb3f6

باتروشيف: الإشعاع يقترب من أوروبا بعد تدمير ذخيرة اليورانيوم

64561ec842360405d30ff9fd

"بلومبرغ": واشنطن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة نصف مليار دولار

644cfbf94c59b73da2533ddd

صحيفة أمريكية: زيلينسكي وبايدن سيخسران منصبيهما كرئيسين قريبا جدا

238596

دبلوماسي بريطاني سابق: أمام زيلينسكي ستة أشهر فقط

65263292_303

هدية أميركية "ثمينة" لكوريا الجنوبية في يوم زيارة الرئيس

image (30)

واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز