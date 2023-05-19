الجمعة 19-05-2023
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الجمعة، 19-05-2023 05:46 م

باتروشيف: الإشعاع يقترب من أوروبا بعد تدمير ذخيرة اليورانيوم

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الوكيل الإخباري - صرح أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بأن تدمير ذخيرة اليورانيوم المنضب التي قدمها الغرب لأوكرانيا أدى إلى ظهور سحابة مشعة تتجه بالفعل نحو أوروبا.

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جاء ذلك في اجتماع لباتروشيف اليوم الجمعة في مدينة سيكتيفكار الروسية، حيث لفت الانتباه إلى حقيقة أن الأمريكيين كثيرا ما ساعدوا بلدانا أخرى بهذه الطريقة عبر التاريخ، كما فعلوا مع أوكرانيا، بالضغط على الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية لتزويد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، ليؤدي ذلك إلى تدميرهم وتوجه السحابة المشعة إلى أوروبا الغربية، مشيرا إلى أنه بالفعل "تم تسجيل زيادة في مستوى الإشعاع في بولندا".


كذلك أوضح باتروشيف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور اليابان الآن، ووصل هيروشيما يوم أمس الخميس، لحضور قمة مجموعة السبع، كي يؤكد على ضرورة "التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة"، وسوف يناقش هؤلاء، وفقا لباتروشيف، مزيدا من المساعدات لأوكرانيا.


وتابع أن الولايات المتحدة تطور وتستخدم بالفعل أسلحة كيماوية وبيولوجية، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعتذر لليابان عن قصفها هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة الذرية، وقال: "لن يعتذروا عما فعلوه، لأنهم يقولون لليابانيين إن الاتحاد السوفيتي، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، هو الذي استخدم أسلحة ذرية ضدهم".

 

RT

 




 

 


 

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