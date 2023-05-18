الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 10:11 ص

مناشدة دولية بخطوات ملموسة لنزع السلاح النووي

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الوكيل الإخباري - طلبت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، من قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "G7" التي تبدأ في هيروشيما غداً الجمعة، اتخاذ خطوات ملموسة من أجل نزع السلاح النووي.

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وقال دانيل هوجستا، مدير الحملة، اليوم الخميس في هيروشيما: "ستكون إهانة للناجين من هجوم هيروشيما إذا جاءوا إلى هنا دون الالتزام بنزع السلاح بشكل ملموس".

وأضاف ممثل المنظمة الحائزة على جائزة نوبل: "وسيكون ذلك أيضا فشلاً غير مقبول للقيادة"، لافتاً إلى أن اجتماع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع يقام في ظل تهديد روسيا باستخدام أسلحة نووية في الحرب ضد أوكرانيا في وضع عالمي خطير.

 

وأكّد هوجستا أنّه يتعين على دول مجموعة السبع اتخاذ رد فعل على ذلك وإثبات قوة القيادة، مضيفاً: "يجب أن يلتزموا بخطة لإجراء مفاوضات شاملة بشأن نزع السلاح النووي، تشمل الاتفاق بشأن حظر الأسلحة النووية".

 

وأشار إلى كوريا الشمالية أيضاً تقوم بتحديث الترسانات الخاصة بها كجميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية، مشدّداً على ضرورة تباحث مجموعة السبع دبلوماسياً مع كوريا الشمالية والالتزام بنزع السلاح النووي.

 

البيان


 




 

 


 

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