الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 12:00 م

البرلمان الجزائري: دماء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا

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الوكيل الإخباري-دان المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر "الاعتداء الآثم" الذي طال ثلاثة جزائريين، وقال إن "دماءهم لن تذهب هدرا".

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وقال البرلمان الجزائري في بيان عبر "فيسبوك" إن مكتب المجلس الشعبي الوطني يدين "بأشد عبارات الغضب والاستنكار الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، يوم الاثنين الماضي، أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي".


وأضاف البيان أن مكتب المجلس أكد تأييده "لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها". حسب تعابير البيان.


وشدد على أن "منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها".

 

روسيا اليوم

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