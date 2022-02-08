البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى

الوكيل الإخباري-قررت رئاسة البرلمان العراقي، الثلاثاء إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد اخفاق البرلمان من انتخاب رئيس في الجلسة الثانية.

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وقاطعت أغلب الكتل النيابية جلسة البرلمان الثانية التي عقدت أمس الاثنين الماضي والمخصصة دستوريا بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وحوّل رئيس البرلمان الجلسة الى تداولية بعد مقاطعة غالبية النواب وحضور 58 نائبا فقط.



وقرر البرلمان، اليوم الثلاثاء فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط ولمدة 3 أيام.

بترا