الرئيس اللبناني: التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات بمواعيدها ولا مبرر لتأجيلها

الوكيل الإخباري-أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان كل التحضيرات اللازمة جارية لإجراء الانتخابات في مواعيدها ولا مبرر لتأجيلها.

اضافة اعلان



وقال بعد اجتماع عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "ان لبنان اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة، مشيرا إلى انه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الازمة الراهنة.



واضاف "تطرقنا الى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقا على ضرورة اقامة افضل العلاقات وامتنها، وان الاولوية تبقى للمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار في البلاد".



وتابع "اكدت لسماحة المفتي على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي واهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه"

بترا