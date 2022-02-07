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الإثنين، 07-02-2022 02:42 م

عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة البرلمان العراقي يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية

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الوكيل الإخباري-حال عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، دون انتخاب رئيس الجمهورية.

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وقال مصدر برلماني لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا)، في بغداد، إن الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب الجمهورية ظهر اليوم، لم يحضرها الا 58 نائبا من اصل 329؛ ما حال دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة.


وكانت كتل نيابية عدة أعلنت في وقت سابق، عدم حضور جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لحين حصول توافق برلماني على شخص معين من بين 25 مرشحا للرئاسة.

 

بترا

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