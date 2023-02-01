البرلمان العربي: المرأة العربية نموذج ملهم بالعطاء وركيزة أساسية في صياغة المستقبل

الوكيل الإخباري - أشاد البرلمان العربي بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودورها المشهود بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها.

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وثمن البرلمان الجهود العربية المبذولة التي عززت من احترام حقوق المرأة العربية والنهوض بدورها الفاعل في تقدم أوطاننا العربية كونها ركيزة أساسية في صياغة المستقبل وتأثيرها الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية.



وأكد بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من شباط من كل عام، أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مكانة المرأة العربية وما حظيت به من حقوق ومكتسبات أسهمت بريادتها على المستويين العربي والدولي، مثمنا إسهامات المرأة العربية وعطاءها غير المحدود، وتعاطيها مع مختلف الظروف بشكل مؤثر، لا سيما في ظل الظروف التي ألقت بظلالها على العالم كجائحة كورونا، والتي أثبتت من خلالها قدرتها بمساهمتها الفاعلة في الاستجابة العالمية للجائحة في المنطقة العربية من جميع القطاعات وتواجدها في الصفوف الأمامية لمواجهتها.



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