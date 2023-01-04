الأربعاء 04-01-2023
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العمل تستثني قطاعات من قرار وقف الاستقدام
منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية
محافظ المفرق: نتعامل مع سيول قادمة من دول الجوار
الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين الراعي الرسمي لبطولة.. "خليجي زين 25"
سماعات HUAWEI FreeBuds 5i متوفرة الآن في الأردن
شركة هيونداي موتور تعين دي اتش بارك رئيساً للمقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
«زبوني» تُكشف تفاصيل التقرير السنوي للتجارة الحوارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
كورونا
كورونا
واشنطن: طلب إجراء فحص كوفيد للقادمين من الصين أساسه علمي
كورونا لم ينته.. متحور جديد شديد العدوى يتفشى
الصين تندد بقواعد كورونا 'غير المقبولة'