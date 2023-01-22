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الأحد، 22-01-2023 10:54 ص

البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد

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الوكيل الإخباري - استنكر البرلمان العربي بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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ودعا البرلمان العربي في بيان، اليوم الأحد، إلى سن قوانين وتشريعات دولية تجرم الإساءة للمقدسات الدينية وتوفر الحماية اللازمة للمسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية على قدم المساواة مع جميع الأديان الأخرى.


وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملة وتفصيلا، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستفز المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.


وحذر البرلمان العربي من خطورة تداعيات تلك الممارسات التي تعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات وعلى ضرورة نشر قيم التسامح.


بترا

 




 

 


 

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