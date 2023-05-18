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الخميس، 18-05-2023 03:27 م

البرلمان العربي: مسيرة الأعلام تصعيد خطير يتحمل الاحتلال تداعياته

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الوكيل الإخباري - حذر البرلمان العربي من تداعيات مسيرات الأعلام، التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة سلطة الاحتلال، واعتبرها استفزازا لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيدا خطير للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.

كما دان البرلمان السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، محملا سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرات الاستفزازية والممارسات العنصرية في مدينة القدس ومقدساتها.

كما دان البرلمان العربي التهديدات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء سلطة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالقتل والاغتيال لمن يحاول اعتراض أو التشويش على مسيرة الأعلام وإعطاء الضوء الأخضر لوزرائه المتطرفين بممارسة العنف، في تحد سافر لجهود الوساطة لمنع التصعيد والتوتر في المنطقة وللمجتمع الدولي وجهوده الرامية للسلام والسعي لحل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاهَ مدينة القدس، والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها، وتحميل سلطة الاحتلال وحده المسؤولية عن تداعياتها، داعيا تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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