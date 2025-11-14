بلدية الأزرق تعلن حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

وأوضح البلوي، أنه تم توجيه كوادر البلدية كافة، بمتابعة الجاهزية الميدانية، والتأكد من تجهيز الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب متابعة عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع بلاغات المواطنين.
وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم حدوث أي تجمعات للمياه، خاصة في المناطق المنخفضة ونقاط تصريف مياه الأمطار.
ودعا البلوي المواطنين والمزارعين في كافة مناطق قضاء الأزرق إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترة المنخفض، والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه، مؤكدًا استعداد البلدية الكامل للتعامل مع الظروف الجوية بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية والدفاع المدني.
وأكد، أن غرفة الطوارئ في بلدية الأزرق ستكون على تواصل مستمر مع المواطنين لتلقي الملاحظات والبلاغات على مدار الساعة من خلال وحدة إدارة الأزمات والطوارئ المشكلة في البلدية.
