السبت 2025-11-15 12:37 ص
 

بلدية الأزرق تعلن حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 14-11-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس لجنة بلدية الأزرق الجديدة المهندس خالد البلوي، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في بلدية الأزرق، وذلك استنادًا إلى التنبؤات الجوية التي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال الأيام المقبلة، قد يصاحبه هطول غزير للأمطار وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.اضافة اعلان


وأوضح البلوي، أنه تم توجيه كوادر البلدية كافة، بمتابعة الجاهزية الميدانية، والتأكد من تجهيز الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب متابعة عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع بلاغات المواطنين.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم حدوث أي تجمعات للمياه، خاصة في المناطق المنخفضة ونقاط تصريف مياه الأمطار.

ودعا البلوي المواطنين والمزارعين في كافة مناطق قضاء الأزرق إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترة المنخفض، والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه، مؤكدًا استعداد البلدية الكامل للتعامل مع الظروف الجوية بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية والدفاع المدني.

وأكد، أن غرفة الطوارئ في بلدية الأزرق ستكون على تواصل مستمر مع المواطنين لتلقي الملاحظات والبلاغات على مدار الساعة من خلال وحدة إدارة الأزمات والطوارئ المشكلة في البلدية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة طبيبة توضح العلاقة بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية

ا

أسواق ومال تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

فلسطين الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة المحتلة

ا

أخبار محلية بلدية الأزرق تعلن حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

ل

أخبار محلية افتتاح فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في تربية الكورة

ل

فلسطين فلسطين ترحب ببيان واشنطن ودول عربية بشأن خطة إنهاء الصراع في غزة

ل

أخبار محلية متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

ل

عربي ودولي البرهان يعلن التعبئة العامة ويدعو السودانيين لحمل السلاح



 
 





الأكثر مشاهدة