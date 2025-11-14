فلسطين ترحب ببيان واشنطن ودول عربية بشأن خطة إنهاء الصراع في غزة

الوكيل الإخباري- رحبت فلسطين ببيان الولايات المتحدة الأميركية ودول عربية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تم الإعلان عنها في 29 أيلول الماضي، وتأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

وأكدت فلسطين، يوم الجمعة، أهمية هذا المسعى لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في القطاع، ومنع التهجير، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.



كما رحبت فلسطين بما جاء في البيان من تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والعمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.