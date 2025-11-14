فلسطين ترحب ببيان واشنطن ودول عربية بشأن خطة إنهاء الصراع في غزة

وأكدت فلسطين، يوم الجمعة، أهمية هذا المسعى لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في القطاع، ومنع التهجير، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
كما رحبت فلسطين بما جاء في البيان من تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والعمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة المحتلة
-
نداءات استغاثة من مخيمات النزوح بغزة بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة
-
إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
-
إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة
-
وفاة جندي صهيوني بقاعدة عسكرية
-
حماس تنعى شهيدي الخليل