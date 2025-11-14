السبت 2025-11-15 12:37 ص
 

افتتاح فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في تربية الكورة

ل
جانب من اليوم العلمي
 
الجمعة، 14-11-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في مدرسة كفرعوان الثانوية الشاملة.

اضافة اعلان


ونفذ اليوم العلمي طلبة قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة اليرموك وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات في المديرية، وشارك فريق من مختبرات بوابة كفرعوان(Gatelab ) ضمن فعاليات اليوم العلمي.


وأكد مدير الشؤون التعليمية في مديرية تربية الكورة الدكتور فيصل الجراح، أهمية مثل هذه الأنشطة العلمية في تنمية المهارات العلمية للطلبة ورفع مستوى الوعي لديهم حول علوم الكيمياء وأهمية تطبيقاتها في الحياة اليومية، مثمناً تعاون جامعة اليرموك وقسم الكيمياء مع تربية لواء الكورة في تعزيز التجارب العلمية والتعليمية ونقل المعرفة للطلبة.


بدورها، تحدثت مديرة المدرسة الدكتورة بشاير الدهون، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة لطالبات المدرسة لاكتشاف عالم الكيمياء بطرق تفاعلية وممتعة.


وتضمنت الفعالية العديد من التجارب العلمية العملية التي قام بها طلبة قسم الكيمياء في جامعة اليرموك بمشاركة طالبات المدرسة والحضور، حيث تم تسليط الضوء على أهمية السلامة العامة أثناء إجراء التجارب، مع عرض أسلوب شيق وحوار علمي جذب اهتمام الحضور.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة طبيبة توضح العلاقة بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية

ا

أسواق ومال تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

فلسطين الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة المحتلة

ا

أخبار محلية بلدية الأزرق تعلن حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي

ل

أخبار محلية افتتاح فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في تربية الكورة

ل

فلسطين فلسطين ترحب ببيان واشنطن ودول عربية بشأن خطة إنهاء الصراع في غزة

ل

أخبار محلية متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

ل

عربي ودولي البرهان يعلن التعبئة العامة ويدعو السودانيين لحمل السلاح



 
 





الأكثر مشاهدة