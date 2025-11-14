افتتاح فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في تربية الكورة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في مدرسة كفرعوان الثانوية الشاملة.

ونفذ اليوم العلمي طلبة قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة اليرموك وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات في المديرية، وشارك فريق من مختبرات بوابة كفرعوان(Gatelab ) ضمن فعاليات اليوم العلمي.



وأكد مدير الشؤون التعليمية في مديرية تربية الكورة الدكتور فيصل الجراح، أهمية مثل هذه الأنشطة العلمية في تنمية المهارات العلمية للطلبة ورفع مستوى الوعي لديهم حول علوم الكيمياء وأهمية تطبيقاتها في الحياة اليومية، مثمناً تعاون جامعة اليرموك وقسم الكيمياء مع تربية لواء الكورة في تعزيز التجارب العلمية والتعليمية ونقل المعرفة للطلبة.



بدورها، تحدثت مديرة المدرسة الدكتورة بشاير الدهون، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة لطالبات المدرسة لاكتشاف عالم الكيمياء بطرق تفاعلية وممتعة.