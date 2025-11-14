افتتاح فعاليات اليوم العلمي لتجارب العلوم في تربية الكورة

ونفذ اليوم العلمي طلبة قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة اليرموك وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات في المديرية، وشارك فريق من مختبرات بوابة كفرعوان(Gatelab ) ضمن فعاليات اليوم العلمي.
وأكد مدير الشؤون التعليمية في مديرية تربية الكورة الدكتور فيصل الجراح، أهمية مثل هذه الأنشطة العلمية في تنمية المهارات العلمية للطلبة ورفع مستوى الوعي لديهم حول علوم الكيمياء وأهمية تطبيقاتها في الحياة اليومية، مثمناً تعاون جامعة اليرموك وقسم الكيمياء مع تربية لواء الكورة في تعزيز التجارب العلمية والتعليمية ونقل المعرفة للطلبة.
بدورها، تحدثت مديرة المدرسة الدكتورة بشاير الدهون، مشيرة إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة لطالبات المدرسة لاكتشاف عالم الكيمياء بطرق تفاعلية وممتعة.
وتضمنت الفعالية العديد من التجارب العلمية العملية التي قام بها طلبة قسم الكيمياء في جامعة اليرموك بمشاركة طالبات المدرسة والحضور، حيث تم تسليط الضوء على أهمية السلامة العامة أثناء إجراء التجارب، مع عرض أسلوب شيق وحوار علمي جذب اهتمام الحضور.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الأزرق تعلن حالة الطوارئ خلال المنخفض الجوي
-
متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول
-
بني ياسين يتفقد جاهزية الطوارئ والكوادر الميدانية في جرش
-
تربية الوسطية تحصد المركز الأول في مسابقة الإبداع باللغة الإنجليزية
-
اللجنة الأولمبية تنظم يوماً طبياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري
-
بلدية بني عبيد تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء
-
إصابة 32 شخصا بتدهور حافلة سياحية في الزرقاء
-
الأردن وسنغافورة يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني