نداءات استغاثة من مخيمات النزوح بغزة بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار

وأشارت المديرية في بيان صحفي إلى أن حالات غرق الخيام تركزت في محافظة غزة في مناطق النفق والدرج واليرموك والزيتون ومخيم الشاطئ، وفي المحافظة الوسطى في منطقة البركة والبصة بدير البلح، وفي محيط البنك الإسلامي على شارع صلاح الدين غربي مخيم البريج، وكذلك بعض مخيمات النازحين المقامة في محيط منطقة سوق النصيرات.
وناشدت المجتمع الدولي الإنساني لاسيما الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة إلى الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء، حيث تعاني ظروفًا إنسانية صعبة جدًا، وطالبت بالإسراع في ادخال البيوت والكرافات والخيام لهذه الأسر النازحة للمساعدة في الحد من معاناتهم لاسيما وأننا في بداية موسم الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة
-
إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
-
إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة
-
وفاة جندي صهيوني بقاعدة عسكرية
-
حماس تنعى شهيدي الخليل
-
إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس
-
عرض مشاهد لانتشال جثة أسير إسرائيلي - فيديو