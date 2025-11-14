الجمعة 2025-11-14 10:17 م
 

نداءات استغاثة من مخيمات النزوح بغزة بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار

الجمعة، 14-11-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري- قالت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، إنها تتلقى منذ صباح اليوم الجمعة نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنشرة في مناطق عديدة بقطاع غزة، بعد تضرر خيامهم واغتمارها بمياه الأمطار التي تشهدها الأجواء الفلسطينية.

وأشارت المديرية في بيان صحفي إلى أن حالات غرق الخيام تركزت في محافظة غزة في مناطق النفق والدرج واليرموك والزيتون ومخيم الشاطئ، وفي المحافظة الوسطى في منطقة البركة والبصة بدير البلح، وفي محيط البنك الإسلامي على شارع صلاح الدين غربي مخيم البريج، وكذلك بعض مخيمات النازحين المقامة في محيط منطقة سوق النصيرات.


وناشدت المجتمع الدولي الإنساني لاسيما الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة إلى الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء، حيث تعاني ظروفًا إنسانية صعبة جدًا، وطالبت بالإسراع في ادخال البيوت والكرافات والخيام لهذه الأسر النازحة للمساعدة في الحد من معاناتهم لاسيما وأننا في بداية موسم الشتاء.


بترا

 
 
